Fortnite, beklenen transferi yaptı

Mart ayında Epic Games, Brezilyalı futbolcu ve Paris Saint-Germain forveti Neymar Jr.'ın battle royale oyununa Bölüm 2 Sezon 6'nın bir parçası olarak oyuna geleceğini açıklamıştı. Ancak açıklama somut görsellerle detaylandırılmamıştı. Şimdi ise geliştirici Neymar Jr'ın 27 Nisan'da Fortnite'a dahil olacağını ve oyuna dört farklı görünümle geleceğini doğruladı.



Dört farklı görünümden ikisi futbol formaları içeriyor. Diğer ikisi ise meşhur Power Rangers kostümlerini barındırıyor. Tüm bu detayları içeren ve Fortnite oyununa Neymar'ın gelişi ile ilgili tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:



Fortnite Bölüm 2 Sezon 6'da sezon biletini satın alan herkes, yukarıdaki videoda gösterilen Neymar kozmetiklerine erişebilecek. Ancak öğelerin kilidini açmak için bazı zorlukları tamamlamanız gerekecek. Her sezon olduğu gibi bu sezonda da birçok zorlu aşama sizleri bekliyor.



Epic yaptığı açıklamada: "Bölüm 2 Sezon 6 Destansı Görevlerini tamamlayarak daha fazla öğenin kilidini açabileceksiniz. Ayrıca Neymar Jr. kıyafetinin ve diğer eşyaların, Brezilya milli futbol takımından esinlenilen tanıdık sarı, mavi ve yeşil formasına dayanan versiyonuna sahip olabileceksiniz," dedi.



Fortnite'ın 6. sezonuna Russo Kardeşler imzası



Epic Games yeni sezon güncellemelerini duyurmaya devam ederken öte yandan bu sezonun capcanlı olacağını belirtti. Marvel filmlerinden aşina olduğumuz Russo Kardeşler Bölüm 2 Sezon 6 ile yayınlanan fragmana konu oldu. Hayatta kalma oyununun yeni sezonu için çok konuşulacak bir tanıtım videosuna imza attı. Fragman videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:



Epic Games geçmiş çalışmalarında da bu tarz büyük çapta ortaklıklara imza attı. 2018 yılında Thanos karakteri Fortnite oyununa dahil oldu. Ardından Marvel dünyasını ve birçok ünlü ismi oyunda gördük. Bu sezonda da gerek Neymar gerekse Power Rangers işbirlikleri ile oyun birçok yenilik getirmeye devam ediyor.



Kaynak: ShiftDelete.net



