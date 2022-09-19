Fortnite Battle Royale v21.20 düzenlemesi

Sırtlayın tüfekleri, bastırın külçeleri! Bu haftanın düzenlemesinde Çatışma Taarruz Tüfeği ortalığı kızıştırıyor ve karakter hizmetlerine büyük indirimler geliyor.



ÇATIŞMA TAARRUZ TÜFEĞİ MAHZENDEN ÇIKARILDI



İkinci raunt için geri dönen Çatışma Taarruz Tüfeği mahzenden çıkarıldı!



Tepmesi kadar güçlü hasarıyla bu taarruz tüfeği, uzak menzilden yapılan atışlarda nişancılık ustalığı gerektirir. Ya da isterseniz yakından tarayın gitsin!



Çatışma Taarruz Tüfeği, yerde ve sandıklarda olmak üzere adanın dört bir yanında bulunabilir.



İNDİRİM SEPETİ HAFTA SONU



Alışverişe çıkmak gibisi var mı?



İndirim Sepeti Hafta Sonu ile tüm karakter hizmetlerinin fiyatı yarı yarıya düştü! Adada bir karakterle konuşarak külçe karşılığında harika bir Egzotik eşya alabilir, sıradaki fırtına çemberinin yerini görebilir veya savaşta size destek olması için karakteri işe alabilirsiniz. Kim demiş parayla dost alınmaz diye?



İndirim Sepeti Hafta Sonu 15 Temmuz Cuma TSİ 16.00'da başlayacak ve 18 Temmuz Pazartesi TSİ 16.00'ya kadar sürecek. Paralarınızı saçarken külçelerle ilgili yeni hedefler için günlük görevlerinizi kontrol edin ve biraz TP'nin tadını çıkarın!



REKABETÇİ NOTLARI



Çatışma Taarruz Tüfeği, rekabetçi oyun modlarına eklenmedi.

İndirim Sepeti Hafta Sonu indirimleri, rekabetçi oyun modlarına eklenmedi.



(Shiftdelete.com)



