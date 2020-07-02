Fortnite Battle Royale V19.20 Güncellemesi Yayınlandı

Fortnite Battle Royale V19.20 güncellemesiyle birlikte ganimet havuzuna Makineli Tabanca eklendi. İşte güncelleme notları:

MAKİNELİ TABANCA İLE YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİN

Burun buruna savaşmayı mı seviyorsunuz? Makineli Tabanca, yakın menzilden rakibe çok büyük hasar verir. Kısa seriler halinde ateşlendiği sürece uzun menzilde de isabetli atışlar yapar. Bu tabanca, sürekli atışlar için biraz daha uygun genişletilmiş şarjör boyutuna sahip.

Makineli Tabanca'yı yerde, yaygın ve nadir sandıklarda, mühimmat desteklerinde, balık tutarken ve köpekbalıklarından bulabilirsiniz.

REKABETÇİ NOTLARI

Makineli Tabanca, şu anda rekabetçi oyun modlarına dahil değil ancak değerlendirme sürecinde.
İşte silahın istatistikleri (Common-Legendary)

  • DPS: 202.5-256
  • Hasar: 15-19
  • Ateş Hızı: 13.5-19
  • Şarjör Kapasitesi: 35
  • Yeniden Yükleme Süresi: 2.48s-2.03s
(Kaynak: esporlab.com)

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