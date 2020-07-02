Fortnite Battle Royale V19.20 Güncellemesi Yayınlandı

MAKİNELİ TABANCA İLE YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİN

REKABETÇİ NOTLARI



DPS: 202.5-256

Hasar: 15-19

Ateş Hızı: 13.5-19

Şarjör Kapasitesi: 35

Yeniden Yükleme Süresi: 2.48s-2.03s

Fortnite Battle Royale V19.20 güncellemesiyle birlikte ganimet havuzuna Makineli Tabanca eklendi. İşte güncelleme notları:Burun buruna savaşmayı mı seviyorsunuz? Makineli Tabanca, yakın menzilden rakibe çok büyük hasar verir. Kısa seriler halinde ateşlendiği sürece uzun menzilde de isabetli atışlar yapar. Bu tabanca, sürekli atışlar için biraz daha uygun genişletilmiş şarjör boyutuna sahip.Makineli Tabanca'yı yerde, yaygın ve nadir sandıklarda, mühimmat desteklerinde, balık tutarken ve köpekbalıklarından bulabilirsiniz.Makineli Tabanca, şu anda rekabetçi oyun modlarına dahil değil ancak değerlendirme sürecinde.İşte silahın istatistikleri (Common-Legendary)