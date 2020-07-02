Fortnite, Apple App Store'dan kaldırıldı

Her hafta verdiği oyunlarla oyuncuların gönlüne taht kuran Epic Games, yalnızca indirimleri ve ücretsiz verdiği oyunlarıyla değil, aynı zamanda PUBG ve VALORANT'a büyük bir rakip olan Fortnite isimli oyunuyla da tanınıyor. Son gelen haberlere göreyse Epic Games'in battle royale oyunu Apple'ın uygulama mağazası App Store'dan kaldırıldı.



Apple, bugün itibarıyla milyonlarca kişinin sevdiği battle royale oyunu Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı. Apple'ın bu kararının arkasındaki neden tam olarak bilinmese de Epic Games'in V-Bucks konusundaki politikasının durum üzerinde etkili olduğu düşünülüyor.



Apple'ın ödeme konusunda Epic'le anlaşamadığı düşünülüyor



Epic Games, yeni sistemiyle birlikte Fortnite içerisindeki para birimi V-Bucks'ı doğrudan oyun içerisinden satacağını duyurmuştu. Fortnite'ın yayınlandığı uygulama mağazalarıyla arasındaki bağı kopartan bu hamle, Epic Games' e pahalıya mal oldu.



Epic Games, yeni sistemiyle oyun içi para birimini oyunculara %20 daha uygun bir şekilde sunuyordu. Apple App Store üzerinden alınan V-Bucks 9,99 dolara satılırken doğrudan Epic üzerinden alınan V-Bucks 7,99 dolara satışa çıkarıldı. Apple'ın bu harekete cevabıysa sert oldu.



Apple, kullanım şartlarında tüm uygulama içi satın alımların kendi platformu üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini belirtmişti. Epic'in aldığı son kararda bu düşünceye karşı çıkılmak istendi ve bir açıklama yapıldı. Epic Games, yaptığı açıklamada geliştiricilerin doğrudan ödemeler aracılığıyla da gelir elde edebilmeleri gerektiğini de ifade etti.



Yapılan açıklamalarda Epic Games'in bu zamana kadar 1 milyar 600 milyon dolar değerinde ödeme işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini, endüstrinin güvenilir şifreleme ve güvenlik önlemlerini kullanarak müşterilerinin işlemlerini koruduğunu ifade etti.



Şu an için Fortnite'ın App Store'a dönüşüyle ilgili ne Apple ne de Epic Store'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri kaçırmamak için bizi takipte kalabilirsiniz.



Kaynak: webtekno



