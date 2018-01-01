Fortnite 6.10 güncellemesi! - Yeni araç geldi!

Fortnite'ın yeni aracı Quadcrusher oyuna eklendi. Bu yeni araç binaların, yapıların, oyuncuların, rampaların içinden geçebilen bir boost özelliğine sahip.











Ayrıca oyuna online turnuvaları gösteren Events kısmı eklendi. Şimdilik 4 farklı çeşitte turnuvası bulunan Fortnite ayrıca her hafta cuma Squad turnuvaları da düzenleyecek. Ayrıca Port-A-Fortress oyunda tekrar aktif edildikten sadece 10 gün sonra tekrar kaldırıldı. Birkaç hatanın giderilmediğine dair geri dönüşler alan firma üzerinden çalışmak için dev kalemizi tekrar oyundan kaldırdı.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk