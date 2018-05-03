Fortnite 14 yaşındaki çocuğa dava açtı



PUBG ve Overwatch'ın hilecileri karşı sert tutumu ortadayken Fortnite da bu konuda geri kalmak istemiyor. Overwatch ve PUBG'de olduğu gibi Fortnite da hile yazılımcılarına ve kullanıcılarına hukuki savaş açmış durumda.



Fortnite bu durumu o kadar ileri taşıdı ki geçtiğimiz ay hile kullanan 14 yaşindaki bir çocuğa dava açtı. Açılan davada sanık çocuğun annesi savunmada oğlunun yanlış bir şekilde suçlandığını, reşit olmadığından ve izin almadan oynadığı için, hile yapmaktan sorumlu tutulmaması gerektiğini söyledi.



Epic Games ise şirket ve oğlu arasında bağlayıcı bir sözleşme olduğunu aktararak dava sürecinin devam etmesini talep etti. Şimdilik dava sürerken Fortnite Çin'de de durmuyor.



Bu haftanın başlarında, Çinli yetkililerin 15 kişiyi tutukladıkları ortaya çıktı. Yaklaşık 15 milyon dolar üzerinde para cezasına çarptırılan bilgisayar korsanlarının Fortnite için kötü amaçlı yazılım geliştirdikleri belirlendi.



