Forte halka arz sonuçları: Forte halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

1 Milyon katılım~ 22 Lot (267 TL)

1.2 Milyon katılım~ 19 Lot (230 TL)

1.4 Milyon katılım~16 Lot (194 TL)

1.6 Milyon katılım~ 14 Lot (170 TL)

1.8 Milyon katılım ~ 13 Lot (158 TL)

2 Milyon katılım ~ 11 Lot (134 TL)

Halka Arz Tarihi : Hazırlanıyor... Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 12,12 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım Pay : 22,000,000 Lot Aracı Kurum : İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : FORTE Pazar : Ana Pazar

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından bugün açıklanan bültende onaylandığı duyuruldu. Şirket halka arzda toplamda 13,000,000 lotu halka arz edeceğini duyurdu. Peki, Forte Bilgi halka arz ne zaman eşit mi, oransal mı, hangi bankalarda? Forte Bilgi halka arz kaç lot verir, düşer?Halka arz büyüklüğü 266.640.000 TL olarak gerçekleşen şirket, halka arza dair lot dağıtımını yaptı. 8-9 Haziran itibari ile talepleri toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 266.640.000 TL olarak açıklandı.Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. halka arzında yatırımcılara 37 lot hisse dağıtımı yapıldı. Şirket paylarının önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.- Sermaye Artırımı : 22.000.000 Lot- %30 Arge yatırımlarının yapılması kapsamında.- %25 Finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında.- %30 İşletme sermayesi.- %10 Yurt dışı ofis/temsil ofisi açılışı, proje geliştirme faaliyetleri.- %5 Reorganizasyon.Forte Teknoloji halka arzı ''' yöntemiyle gerçekleşecek.Forte Teknoloji şirketi borsada ''''' kodu ile işlem görecek.Forte Teknoloji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.Forte Teknoloji halka arzında payların yüzde ''22,41'' i halka açık olacaktır.Forte Teknoloji halka arz sonrasında' da işlem görecek.Forte Teknoloji halka arz fiyatı ''Lira olacaktır.- 1 Yıl, İhraççı.- 2 Yıl, Ortaklar.