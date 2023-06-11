Forte halka arz ne zaman işlem görecek? Forte halka arz kaç lot verdi?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından bugün açıklanan bültende onaylandığı duyuruldu. Şirket halka arzda toplamda 13,000,000 lotu halka arz edeceğini duyurdu. Peki, Forte Bilgi halka arz ne zaman eşit mi, oransal mı, hangi bankalarda? Forte Bilgi halka arz kaç lot verir, düşer? FORTE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
FORTE BİLGİ İLETİŞİM HALKA ARZ NE ZAMAN?
- 1 Milyon katılım~ 22 Lot (267 TL)
- 1.2 Milyon katılım~ 19 Lot (230 TL)
- 1.4 Milyon katılım~16 Lot (194 TL)
- 1.6 Milyon katılım~ 14 Lot (170 TL)
- 1.8 Milyon katılım ~ 13 Lot (158 TL)
- 2 Milyon katılım ~ 11 Lot (134 TL)
Forte Halka Arz Detayları
|Halka Arz Tarihi :
|Hazırlanıyor...
|Halka Arz Fiyatı/Aralığı :
|12,12 TL
|Dağıtım Yöntemi :
|Eşit Dağıtım
|Pay :
|22,000,000 Lot
|Aracı Kurum :
|İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Bist Kodu :
|FORTE
|Pazar :
|Ana Pazar
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 22.000.000 Lot Fonun Kullanım Yerleri
- %30 Arge yatırımlarının yapılması kapsamında.
- %25 Finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında.
- %30 İşletme sermayesi.
- %10 Yurt dışı ofis/temsil ofisi açılışı, proje geliştirme faaliyetleri.
- %5 Reorganizasyon.
Forte Teknoloji halka arzı ''Eşit dağıtım
'' yöntemiyle gerçekleşecek.
Forte Teknoloji şirketi borsada '''FORTE
'' kodu ile işlem görecek.
Forte Teknoloji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
Forte Teknoloji halka arzında payların yüzde ''22,41'' i halka açık olacaktır.
Forte Teknoloji halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'
' da işlem görecek.
Forte Teknoloji halka arz fiyatı ''12,12''
Lira olacaktır.Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 2 Yıl, Ortaklar.
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