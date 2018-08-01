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Forsberg'den Roma itirafı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in yıldız oyuncusu Emil Forsberg, Roma transferi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Forsberg'den Roma itirafı
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01 Ağustos 2018 19:54
Almanya Bundesliga Ligi ekiplerinden RB Leipzig'in İsveçli yıldızı Emil Forsberg, Roma'nın kendisi ile ile ilgilendiğini ve bundan haberinin olduğunu ifade etti. 

26 yaşındaki İsveçli yıldız aynı zamanda yaşanan gelişmeleri "Baş döndürücü" olarak nitelendirirken, "Roma'nın benimle ilgileniyor olması baş döndürücü, transfer gelişmelerinden haberim var! Fakat, şu anda Leipzig ile başlayacağımız sezona motive olmuş durumdayım!" dedi. 

Forsberg, geçtiğimiz sezon RB Leipzig forması ile çıktığı 33 karşılaşmada 5 gol 4 asistlik performans sergilemiş ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç forması ile boy göstermişti. 
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