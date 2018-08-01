Forsberg, geçtiğimiz sezon RB Leipzig forması ile çıktığı 33 karşılaşmada 5 gol 4 asistlik performans sergilemiş ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç forması ile boy göstermişti.

Almanya Bundesliga Ligi ekiplerinden RB Leipzig'in İsveçli yıldızı Emil Forsberg, Roma'nın kendisi ile ile ilgilendiğini ve bundan haberinin olduğunu ifade etti.26 yaşındaki İsveçli yıldız aynı zamanda yaşanan gelişmeleriolarak nitelendirirken,dedi.