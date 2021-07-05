'Formula Kite' ve 'IQFoil' Milli Takımları belli oldu

Türkiye Yelken Federasyonunun "Formula Kite" ve 'IQFoil" sınıflarındaki milli takım seçme yarışları tamamlandı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Urla Deniz Kulübü ve Urla İçmeler Windsurf Spor Kulübü ev sahipliğinde yapılan yarışlar sonunda milli takıma girmeye hak kazanan sporcular belirlendi.



Formula Kite Erkek kategorisinde Ankara Yelken Kulübünden Ejder Ginyol birinci, ferdi olarak yarışan Armağan Ersolak ikinci ve AKUT Arama Kurtarma Spor Kulübünden Derin Cem Baba üçüncü oldu. Formula Kite Kadın kategorisinde Urla Deniz Kulübü'nden Derin Atakan birinci, Urla Kaykay ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübünden Peri Mina Mete ikinci ve AKUT Arama Kurtarma Spor Kulübünden Derin Deniz Sorguç üçüncü sırayı aldı.



Formula Kite 19 Yaş Altı kategorisinde AKUT Arma Kurtarma Spor Kulübünden Derin Cem Baba birinciliği, Urla Deniz Kulübünden Derin Atakan ikinciliği, Oli Spor Kulübünden Sarp Bulut üçüncülüğü elde etti. Formula Kite 16 Yaş Altı kategorisinde ise Urla Deniz Kulübünden Derin Atakan birinci, AKUT Arama Kurtarma Spor Kulübünden Poyraz Aksakal ikinci ve aynı kulüpten Derin Deniz Sorguç üçüncü oldu.



IQFoil Erkek ve 21 Yaş Altı Erkek kategorilerinde ferdi olarak yarışan Kuzey Öztaş birinci sırayı alırken, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübünden Berke Özay ikinci sırada, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesinden Batuhan Arslan ise üçüncü sırada yer aldı. IQFoil Kadın kategorisinde İçdaş Spor Kulübünden Ayşe Zeynep birinci, Merve Vatan ikinci ve Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesinden Fulya Ünlü üçüncü oldu.



IQFoil 21 Yaş Altı Kadın kategorisinde İçdaş Spor Kulübünden Ayşe Zeynep Türkoğlu birinciliği, Merve Vatan ikinciliği, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübünden Elif Ercan üçüncülüğü elde etti.



Formula Kite ve IQFoil Genç Milli Takımları şu isimlerden oluştu:



Formula Kite:



Derin Cem Baba - Akut Arama Kurtarma Spor Kulübü



Derin Atakan - Urla Deniz Kulübü



Sarp Bulut - Oli Spor Kulübü



Derin Deniz Sorguç - Akut Arama Kurtarma Spor Kulübü



IQFoil:



Kuzey Öztaş



Ayşe Zeynep Türkoğlu – İçdaş Spor Kulübü



Merve Vatan – İçdaş Spor Kulübü



Berke Özay – Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü







