Formula E takımları sezona hazırlanıyor

28 Kasım - 1 Aralık'ta Ricardo Tormo pistinde (Valensiya, İspanya) düzenlenen ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın yedinci sezonu için resmi testler DS Techeetah için heyecan verici geçti.



DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu oturum pilotlara ve takıma stratejilerinin geçerliliğini kontrol etme ve donanımlarıyla beraber yazılımlarını 'Gerçek dünyada' test etme fırsatı verdi.



Formula E yarışlarının yapıldığı şehir içi pistlerin aksine Valensiya pisti geleneksel bir pist. Bu sebeple performanslarını diğer takımlarla kıyaslamak zor olabilirken bu denemeler takımlara önlerindeki sezonda mühendislerini ve pilotlarını en iyi ekipmanla donatmak için bir fırsat niteliği taşıyor.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DS Techeetah Takım Başkanı Mark Preston şunları kaydetti:



"Tek başına tempo ve tur süreleri bir testte nadiren önceliklidir. Biz genellikle mühendislerimizi en iyi ekipmanla donatmaya ve düşünce şeklimizle yönümüzü doğrulamaya odaklanırız. Dünyadaki tüm simülasyonları uygulayabilirsiniz fakat hiçbiri otomobilleri pistte sürmenin verdiği hissiyatı veremez. Teçhizat ve dinamometre üzerinde ne kadar test yaparsanız yapın bir piste çıkana kadar farkı anlayamayabilirsiniz çünkü konsept ve fikirlerinizi sadece böyle doğrulayabilirsiniz.Burada, Valensiya'daki üç gün bize çeşitli bulvarları keşfetmek için bolca zaman tanıdı ve bir şeyler yolunda gittiğinde denemeye vaktimiz olduğu için yeni fırsatlar da sunmuş oldu. Valensiya pisti geleneksel bir yarış pisti olarak bize tam bir temsil sunmasa da performansımızı kendimize ve başkalarına karşı değerlendirme fırsatı sunmuş oldu. Kimin en hızlı olduğunu ortaya koymasa da kendi mihenk taşınıza kıyasla ne kadar ilerleme kat ettiğinizi gösteriyor."



DS Performance Direktörü Xavier Mestelan Pinon ise şu ifadeleri kullandı:



"Altıncı sezonda her iki şampiyonluğu da kazandıktan sonra her şeyi sıfırladık, yedinci sezona başlamaya ve ilk Formula E Dünya Şampiyonu olmaya hazırız. Sezonun başlangıcından önce gerçek bir prova işlevi gören sezon öncesi testi, Santiago'ya gönderilmeden önce otomobilleri ve otomobil içi sistemleri doğrulamamıza izin verdi. Son dört günde farklı hava koşullarıyla karşılaştık ve bu çok iyi oldu, çünkü bu bize hem soğuk ve ıslak hem de sıcak ve kuru pistlerde otomobilleri deneme fırsatı vermiş oldu. Gerçekleştirdiğimiz denemelerde tüm hava koşullarına dair rahatlatıcı sonuçlar aldık, aksi bir durum can sıkıcı olabilirdi. Testlerden hızlı bir çıkarım yapmıyoruz fakat Valensiya'yı Şile'deki ilk yarış için özgüvenle arkada bırakıyoruz, zaten önemli olan da bu."



ABB FIA Formula E Şampiyonu Antonio Félix da Costa, "Testlerle dolu üç güzel gün geçirdik. Test etmek istediğimiz birçok programının üstünden geçtik ve bazılarında iyi sonuçlar aldık, bu oldukça önemliydi çünkü sezon sırasında bunlar bize yardımcı olacak." değerlendirmesini yaptı.



2017/2018 ve 2018/2019 ABB FIA Formula E Şampiyonu, Jean-Éric Vergne ise, "Valensiya'da güzel testler yaptık ve yaptıklarımızdan çok memnunum. Oldukça yoğun bir planımız vardı ve gelecek sezonda yükselmemize