Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bahreyn ve Vietnam ayakları için erteleme kararı geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi!
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13 Mart 2020 17:24
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi. 

Organizasyondan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da ise 3-5 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan yarışların ertelendiği belirtildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu yapılması gereken Avustralya Grand Prix'si de sabah saatlerinde iptal edilmişti. Organizasyonun Çin etabının da önceden ertelenmesi sebebiyle ilk yarışın, mayıs ayında yapılması öngörülüyor.

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