  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Formula 1'e Türk kamyonu damga vurdu!

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'inde kazanın ardından piste giren kamyonun üzerinde yazan ''Allah korusun'' yazısı dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Formula 1'e Türk kamyonu damga vurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2018 17:41
Bakü'de düzenlenen Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i ilginç görüntülere sahne oldu. 44. turda yaşanan kazanın ardından Romain Grosjean'in aracını çekmek için bir kamyon piste girdi.

Kamyonun üzerinde yazan ''Allah korusun'' yazısı ve Türk bayrakları ise dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Öte yandan yarışı Lewis Hamilton kazanırken Red Bull pilotları Verstappen ve Ricciardio birbirleriyle çarpışırken yarış dışı kaldılar.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için