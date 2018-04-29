Formula 1'e Türk kamyonu damga vurdu!

Bakü'de düzenlenen'i ilginç görüntülere sahne oldu. 44. turda yaşanan kazanın ardından Romain Grosjean'in aracını çekmek için bir kamyon piste girdi.Kamyonun üzerinde yazan ''Allah korusun'' yazısı ve Türk bayrakları ise dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.Öte yandan yarışı Lewis Hamilton kazanırken Red Bull pilotları Verstappen ve Ricciardio birbirleriyle çarpışırken yarış dışı kaldılar.