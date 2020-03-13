Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand-Prix, koronavirüs nedeniyle ertelendi.McLaren, bir takım üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası yarışlardan çekildiğini açıkladı. Ardından, 6 takım yarışın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Bu görüş üzerine FIA ve Formula 1, Avustralya'daki yarışları iptal ettiğini açıkladı.Formula 1'den yapılan açıklamada, "McLaren Racing Team'den bir üyenin kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. McLaren, yarışlardan çekildiğini duyurdu. Kalan 9 takım yöneticisiyle FIA ve Formula 1 yönetimi, toplantı düzenlemiştir. Tüm görüşmeler sonucunda, çoğunluğa göre bu yarışın yapılamayacağı yönünde karar alınmıştır." denildi.Formula 1'de Avustralya GP dışında Çin ertelendi, Bahreyn için seyircisiz kararı alındı ve Vietnam'da da süresiz bir erteleme gündeme geldi.