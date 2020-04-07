Formula 1 takımlarından Williams, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları George Russell ve Nicholas Latifi'nin maaşlarını yüzde 20 düşürdü.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Williams'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın üst yönetimi ve pilotlarının maaşlarında 1 Nisan'dan itibaren yüzde 20 indirim yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca bazı çalışanların mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne gönderildiği kaydedildi.
Williams'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın üst yönetimi ve pilotlarının maaşlarında 1 Nisan'dan itibaren yüzde 20 indirim yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca bazı çalışanların mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne gönderildiği kaydedildi.