Formula 1'de Williams, pilotlarının maaşlarını düşürdü

Koronavirüs salgını sonrası Formula 1'de tüm organizasyonlar durdurulurken, Williams takımı önemli bir karar aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Formula 1'de Williams, pilotlarının maaşlarını düşürdü
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07 Nisan 2020 12:56
Formula 1 takımlarından Williams, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları George Russell ve Nicholas Latifi'nin maaşlarını yüzde 20 düşürdü.

Williams'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın üst yönetimi ve pilotlarının maaşlarında 1 Nisan'dan itibaren yüzde 20 indirim yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bazı çalışanların mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne gönderildiği kaydedildi.

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