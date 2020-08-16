Formula 1'de Türkiye heyecanı!

Sky Sports İtalya, cumartesi günü Formula 1'in yenilenen takviminde İstanbul Park'ın da olacağını haberleştirdi, gözler organizatörlere çevrildi.Henüz resmi bir açıklama olmazken, görüşler kararın İspanya GP'nin ardından açıklanması yönünde.Konuyla alakalı ise Formula 1 padokundaki ünlü isimleraçıklamalarda bulundu.Haas'ın Fransız pilotu, "B." dedi.Red Bull pilotuise "İstanbul Park'taki üçlü sol virajın bu araçlarla kolay bir şekilde tam gaz dönüleceğini düşünüyorum. Bunu yapıp yapamayacağımızı deneyeceğimizi bile düşünmüyorum. Belki çıkış turunda bunu deneyebiliriz. Yine de eğlenceli olacak." dedi.Mercedes takım patronde,." açıklamalarında bulundu.