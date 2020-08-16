Formula 1'de Türkiye heyecanı!

Sky Sports İtalya, cumartesi günü Formula 1'in yenilenen takviminde İstanbul Park'ın da olacağını haberleştirdi, gözler organizatörlere çevrildi.
Henüz resmi bir açıklama olmazken, görüşler kararın İspanya GP'nin ardından açıklanması yönünde.
Konuyla alakalı ise Formula 1 padokundaki ünlü isimler Motorsport.com'a açıklamalarda bulundu.
Haas'ın Fransız pilotu Romain Grosjean, "Bu süper olur! Siz söylemeden önce böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ancak bu gerçekten harika olur. Orası çok güzel bir pist. Orada olmaktan ve yarışmaktan keyif almıştım. 8. viraj boyun için zorlayıcı. Çok hızlı olacağını düşünüyorum." dedi.
Red Bull pilotu Alexander Albon ise "Gerçekten güzel bir haber, heyecanlıyım. Liberty ve Formula 1, bu tür pistleri seçerken harika iş çıkarıyor. Şans eseri mi oluyor, yoksa öylesine mi seçiyorlar bilmiyorum ancak onlar yarışa müsade edecek pistler. Gerçek yarış pistleri. Mugello, Türkiye, Imola dünyanın en iyi yarış pistlerinden bazıları. Hepsini destekliyorum. İstanbul Park'taki üçlü sol virajın bu araçlarla kolay bir şekilde tam gaz dönüleceğini düşünüyorum. Bunu yapıp yapamayacağımızı deneyeceğimizi bile düşünmüyorum. Belki çıkış turunda bunu deneyebiliriz. Yine de eğlenceli olacak." dedi.
Mercedes takım patronu Toto Wolff de, "Muhtemelen 10 sene önce Türkiye'ye gitmiştim. Ünlü üçlü virajı hatırlıyorum, neydi onun adı? 8. viraj. Araçların oradan geçişini izlemek harikaydı. O günden beri, Türkiye'ye gitmedim. Ticari hak sahipleri oraya gitmemize karar verirse, bu bizim için de iyi olur. Boğazda bir tura çıkarız." açıklamalarında bulundu.
Henüz resmi bir açıklama olmazken, görüşler kararın İspanya GP'nin ardından açıklanması yönünde.
Konuyla alakalı ise Formula 1 padokundaki ünlü isimler Motorsport.com'a açıklamalarda bulundu.
Haas'ın Fransız pilotu Romain Grosjean, "Bu süper olur! Siz söylemeden önce böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ancak bu gerçekten harika olur. Orası çok güzel bir pist. Orada olmaktan ve yarışmaktan keyif almıştım. 8. viraj boyun için zorlayıcı. Çok hızlı olacağını düşünüyorum." dedi.
Red Bull pilotu Alexander Albon ise "Gerçekten güzel bir haber, heyecanlıyım. Liberty ve Formula 1, bu tür pistleri seçerken harika iş çıkarıyor. Şans eseri mi oluyor, yoksa öylesine mi seçiyorlar bilmiyorum ancak onlar yarışa müsade edecek pistler. Gerçek yarış pistleri. Mugello, Türkiye, Imola dünyanın en iyi yarış pistlerinden bazıları. Hepsini destekliyorum. İstanbul Park'taki üçlü sol virajın bu araçlarla kolay bir şekilde tam gaz dönüleceğini düşünüyorum. Bunu yapıp yapamayacağımızı deneyeceğimizi bile düşünmüyorum. Belki çıkış turunda bunu deneyebiliriz. Yine de eğlenceli olacak." dedi.
Mercedes takım patronu Toto Wolff de, "Muhtemelen 10 sene önce Türkiye'ye gitmiştim. Ünlü üçlü virajı hatırlıyorum, neydi onun adı? 8. viraj. Araçların oradan geçişini izlemek harikaydı. O günden beri, Türkiye'ye gitmedim. Ticari hak sahipleri oraya gitmemize karar verirse, bu bizim için de iyi olur. Boğazda bir tura çıkarız." açıklamalarında bulundu.