Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

- Pilotlar klasmanı

- Takımlar klasmanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 4. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.52 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.Yine Silverstone Pisti'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı da 9 Ağustos'ta koşulacak.Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 2, takım arkadaşı Valtteri Bottas da bir kez podyumun zirvesine çıktı.Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 583. Max Verstappen (Hollanda): 334. Lando Norris (Büyük Britanya): 265. Alexander Albon (Tayland): 22Sergio Perez (Meksika): 221. Mercedes: 1212. Red Bull: 552. McLaren: 414. Racing Point: 405. Ferrari: 27