  •  
    Çin'de kadro dışı kalınca Galatasaray için sürpriz
  •  
    Fenerbahçe'nin sürprizi ortaya çıktı! "Veririz..."
  •  
    Terim'in istediği GOLCÜ için RESMİ açıklama var!
  •  
    'Onyekuru'lu gönderme "G.Saray yapmamalıydı"
  •  
    Beşiktaş'ın sürpriz planı Ada'dan transfer teklifi!

Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sinde sıralama turları 21 Temmuz Cumartesi günü, yarış ise 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Formula 1'de sıradaki durak Almanya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2018 13:17
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları 21 Temmuz Cumartesi günü  TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 22 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Almanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya): 171 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 163

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 116

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 106

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 104

Takımlar klasmanı

1. Ferrari: 287 puan

2. Mercedes: 267

3. Red Bull: 199

4. Renault: 70

5. Haas: 51

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için