  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi
  •  
    Henry Onyekuru kaç maç kaçıracak? Dönüş...
  •  
    "UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmeliyiz ve..."
  •  
    Süper Lig'deki yıldızlar! PES2019'un güçleri belli

Formula 1'de sıradaki durak ABD

Sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'sinde sıralama turları 20 Ekim Cumartesi günü, yarış ise 21 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Formula 1'de sıradaki durak ABD
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2018 13:03
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışıyla sürecek.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu 20 Ekim Cumartesi günü TSİ 00.00'da başlayacak. Yarış ise 21 Ekim Pazar günü TSİ 21.10'da gerçekleştirilecek.

Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 9, Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 331 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 264

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 207

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 196

5. Max Verstappen (Hollanda): 173

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 538 puan

2. Ferrari: 460

3. Red Bull: 319

4. Renault: 92

5. Haas: 84

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için