Formula 1'de seyirci için aşı kararı!

Formula 1'in Bahreyn'deki açılış etabını Kovid-19'u atlatanlar ile aşı olanlar izleyebilecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de seyirci için aşı kararı!
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05 Mart 2021 13:31
Formula 1'de 2021 sezonunun Bahreyn'deki açılış etabını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan veya aşı olan seyirciler izleyebilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, enfeksiyon tarihinin ya da aşı olmalarının üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilere bilet satılabilecek.

Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 28 Mart'ta düzenlenecek yarışı izleyecek seyircilerin maske takması zorunlu olacak.

Bahreyn'de geçen sezon yapılan iki yarış da seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti.

 


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