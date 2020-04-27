Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi

Formula 1

Büyük Britanya etabı seyircisiz düzenlenecek

'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler yüzünden 28 Haziran'da Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Fransa Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.Yeni bir iptal veya erteleme kararı olmaması durumunda Formula 1 sezonu, 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlayacak.Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki Silverstone Pisti'nde temmuzda düzenlenmesi planlanan etabın, salgın nedeniyle iptal veya erteleme kararı çıkmaması halinde seyircisiz yapılacağı belirtildi.Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi.