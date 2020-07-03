Formula 1'de 2020 sezonu 'yeni normal' ile başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden ertelenen 2020 sezonu, salgın sebebiyle hayata geçirilen "yeni normal" düzenlemeleriyle başlayacak.Formula 1 organizasyonu, salgın sürecinde yarışların yapılabilmesi için yeni protokollerin uygulanacağını açıkladı.Şampiyonaya seyircisiz yarışlarla başlanacak ve sonraki etaplar için durum yeniden değerlendirilecek.Yarışlara seyircinin yanı sıra misafir ve sponsor ekibi de alınmayacak ve takımlar en fazla 80 personel bulundurabilecek. Yarışlar öncesi grid üzerindeki personel sayısına da sınırlama getirilecek. Pistteki herkes maske takmak zorunda olacak.Etaplara sınırlı sayıda basın mensubu alınacak. Röportajlar sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek.Padok ve pit alanındaki takım çalışanları, seyahatlerden önce ve her 5 günde bir Kovid-19 testi yaptıracak.Kupa töreni ve kutlamaların yapıldığı podyum seremonisi, salgın tehlikesi geçene kadar olmayacak. Bunun yerine kupaların, ilk 3'e giren pilotlara araçlarının önünde verilmesi planlanıyor.Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Formula 1'in salgın nedeniyle 15 Mart'ta başlayamayan yeni sezonu, bu hafta sonu Avusturya'da start alacak.2020 Avusturya Grand Prix'si, 1950'den beri düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.Formula 1 yönetiminin belirlediği takvimdeki ilk 8 yarış, Avrupa'da düzenlenecek. Söz konusu etaplara, Avusturya (5 ve 12 Temmuz), Macaristan (19 Temmuz), Büyük Britanya (2 ve 9 Ağustos), İspanya (16 Ağustos), Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) ev sahipliği yapacak.Gelişmelere göre bazı ayakların ekimde, sezonun son yarışının ise Abu Dabi'de aralıkta koşulması planlanıyor.Şampiyonada Bahreyn, Vietnam, Çin, Kanada, Rusya, ABD, Meksika, Brezilya, Abu Dabi'deki etaplar ertelenmiş, Avustralya, Hollanda, Monaco, Azerbaycan, Fransa, Singapur ve Japonya yarışları iptal edilmişti.Öte yandan 2020'deki yarış sayısı, Almanya'nın yerine Vietnam ve Hollanda'nın eklenmesiyle F1 tarihinin rekoru olan 22'ye yükselmişti. Ancak salgın sebebiyle birçok yarışın iptal edilmesiyle bu seneki etap sayısı düşmüş oldu.Formula 1 takımlarının, salgının getirdiği zorluklar nedeniyle büyük finansal kayıplar yaşaması bekleniyor.En masraflı spor dalları arasında yer alan Formula 1'in bu sezon seyircisiz ve kısaltılmış takvimle düzenlenmesi, takımları mali açıdan etkilemeye başladı.Bazı takımlar personel işten çıkarmak zorunda kalırken salgının mali olarak en önemli etkilerinden biri de harcama limiti konusunda yaşandı.Buna göre takımların 2021 yılı için 175 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırı 145 milyon dolara, 2022 için 140 milyon dolara, 2023 için ise 135 milyon dolara indirildi.Formula 1, 2017 kurallarıyla ortaya çıkan ve birçok pistin tur rekorunu kıran otomobilleri son kez izleme fırsatı sunacak.Takım mühendislerinin, 3 yıl önceki kural değişikliğinden itibaren gösterdiği gelişimle F1 tarihinin en hızlısı haline gelen araçların devri, yarış içindeki geçiş sayısının azalması sebebiyle 2021'de kapanacak.Çünkü mevcut otomobilleri takip etmek, yüksek yere basma kuvveti üreten aero parçalardan kaynaklanan türbülans yüzünden zorlaşıyor.Seyir zevkini düşüren bu konuyu çözmek isteyen Formula 1 yönetimi, çareyi, araçların aerodinamik yapısıyla ilgili radikal değişiklikler yapmakta buldu.Bu nedenle 2017'de temas yüzeyi geniş lastiklerle donatılan, uzayan ve genişleyen F1 otomobilleri, 2020'de son kez pistlere çıkacak.Hem takımlar hem de pilotlar klasmanında arka arkaya 6 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçen Mercedes, bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.Alman takımı, 2014-2019 yılları arasında üst üste takımlar şampiyonluğuna ulaşarak ortak olduğu F1 rekorunu kırmak için mücadele edecek.Mercedes, rekoru 1999'dan 2004'e kadar 6 yıl boyunca takımlar şampiyonu olan Ferrari ile paylaşıyor.Mercedes takımı, otomobil sporlarının zirvesi Formula 1'e 2014 sezonundan itibaren damga vurdu. Mercedes'in rakiplerine ne kadar büyük üstünlük kurduğunu anlamak için Red Bull'un üst üste 4 şampiyonluk yaşadığı 2010'dan 2013'e kadar olan dönemle kıyaslamakta fayda var.Sebastian Vettel ve Mark Webber'den oluşan kadrosuyla 77 yarışın 41'ini birinci bitiren Red Bull-Renault takımı, yüzde 53,2 galibiyet oranına sahipti. F1'de koşulan son 121 yarışın 89'unu kazanan Mercedes ise yüzde 73,5 galibiyet oranı yakaladı.Ferrari'nin, Michael Schumacher'in sürücü koltuğunda oturduğu 1999-2004 döneminde dahi 101 yarışın 63'ünü (yüzde 62,3) kazandığı düşünüldüğünde, Mercedes ile rakipleri arasındaki güç farkı daha iyi anlaşılıyor.Son 6 sezonda yalnızca iki takım daha yarış kazanabildi. Ferrari 17, Red Bull 15 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.Atmosferik V8 yerine turboşarjlı V6 hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten beri Formula 1'i domine eden Mercedes takımı, hız kesmek niyetinde değil.İspanya'daki Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen 6 günlük sezon öncesi testleri de Alman üreticinin başarıya hala aç olduğunu gösterdi.903 turla testlerin pistte en fazla kalan ve 1 dakika 15.732 saniyeyle en hızlı turunu atan Mercedes, DAS (çift eksenli yönlendirme) adını verdiği sistemin entegre edildiği direksiyonu denedi.Ön tekerlerin içe-dışa dönüklük açısını sürüş sırasında değiştirmeye yarayan DAS sisteminin ne kadar avantaj sağladığı henüz bilinmese de Mercedes, testlerin en çok konuşulan takımı oldu.Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) daha önce duyurduğu 2021 kuralları, sistemin kullanılmasına izin vermiyor ancak diğer takımların, mevcut yönetmeliğin gri alanlarında dolaşan DAS için FIA'ya şikayette bulunması pek de şaşırtıcı olmaz.2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan Ferrari, testlerde hızlı turlar yerine otomobili anlamaya ve dayanıklılığa odaklandı.Düzlük hızı olarak rakiplerinin gerisinde kaldığı için düşük motor modlarıyla turladığı tahmin edilen Ferrari, yarış simülasyonlarındaki istikrarlı dereceleri dışında yeni aracının performansı konusunda renk vermedi.İtalyan takımının başı ayrıca düzlüklerde rakiplerine 0.5 saniyeye kadar avantaj sağladığı 2019 güç ünitesi hakkındaki iddialar yüzünden dertte. Ferrari Takım Direktörü Mattia Binotto'nun, 2020 otomobilinde yüksek yere basma gücü üretmek için düzlük hızından feragat etmek zorunda kaldıkları yönündeki açıklamaları, diğer takımları pek ikna etmedi.FIA'nın, 6 gün süren testlerin bitimine 10 dakika kala yayımladığı açıklama ise soru işaretlerini beraberinde getirdi. Açıklamada, kurallara aykırı olduğuna dair şüphelerin bulunduğu Ferrari motorlarının incelendiği ve takımla bir anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Anlaşmanın içeriği de gizli tutuldu.Ferrari ile motorlarını kullanan Haas ve Alfa Romeo dışındaki 7 takımın, ortak bildiri yayımlayarak anlaşmanın içeriğinin aydınlatılmasını talep etmesi ise meselenin burada kalmayacağını gösterdi.FIA'nın, yakıt akışını ölçmek için 2020'de araçlara bir sensör daha takılmasını zorunlu kılmasının ardından tüm gözler, Ferrari motorlu otomobillerin düzlük performansında olacak.Mercedes, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon siyah renkli araçla yarışacak.Bu kapsamda 2020 sezonu için bazı değişikliklere giden takım, geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla piste çıkacak ve araçta "Irkçılığı bitirin" yazısına yer verecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden ertelenen 2020 sezonu, salgın sebebiyle hayata geçirilen "yeni normal" düzenlemeleriyle başlayacak.





Formula 1 organizasyonu, salgın sürecinde yarışların yapılabilmesi için yeni protokollerin uygulanacağını açıkladı.





Şampiyonaya seyircisiz yarışlarla başlanacak ve sonraki etaplar için durum yeniden değerlendirilecek.





Yarışlara seyircinin yanı sıra misafir ve sponsor ekibi de alınmayacak ve takımlar en fazla 80 personel bulundurabilecek. Yarışlar öncesi grid üzerindeki personel sayısına da sınırlama getirilecek. Pistteki herkes maske takmak zorunda olacak.





Etaplara sınırlı sayıda basın mensubu alınacak. Röportajlar sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek.





Padok ve pit alanındaki takım çalışanları, seyahatlerden önce ve her 5 günde bir Kovid-19 testi yaptıracak.





Kupa töreni ve kutlamaların yapıldığı podyum seremonisi, salgın tehlikesi geçene kadar olmayacak. Bunun yerine kupaların, ilk 3'e giren pilotlara araçlarının önünde verilmesi planlanıyor.











- Takvimdeki yarış sayısı düşürüldü











Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Formula 1'in salgın nedeniyle 15 Mart'ta başlayamayan yeni sezonu, bu hafta sonu Avusturya'da start alacak.





2020 Avusturya Grand Prix'si, 1950'den beri düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.





Formula 1 yönetiminin belirlediği takvimdeki ilk 8 yarış, Avrupa'da düzenlenecek. Söz konusu etaplara, Avusturya (5 ve 12 Temmuz), Macaristan (19 Temmuz), Büyük Britanya (2 ve 9 Ağustos), İspanya (16 Ağustos), Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) ev sahipliği yapacak.





Gelişmelere göre bazı ayakların ekimde, sezonun son yarışının ise Abu Dabi'de aralıkta koşulması planlanıyor.





Şampiyonada Bahreyn, Vietnam, Çin, Kanada, Rusya, ABD, Meksika, Brezilya, Abu Dabi'deki etaplar ertelenmiş, Avustralya, Hollanda, Monaco, Azerbaycan, Fransa, Singapur ve Japonya yarışları iptal edilmişti.





Öte yandan 2020'deki yarış sayısı, Almanya'nın yerine Vietnam ve Hollanda'nın eklenmesiyle F1 tarihinin rekoru olan 22'ye yükselmişti. Ancak salgın sebebiyle birçok yarışın iptal edilmesiyle bu seneki etap sayısı düşmüş oldu.

















- Takımların harcama limiti indirildi











Formula 1 takımlarının, salgının getirdiği zorluklar nedeniyle büyük finansal kayıplar yaşaması bekleniyor.





En masraflı spor dalları arasında yer alan Formula 1'in bu sezon seyircisiz ve kısaltılmış takvimle düzenlenmesi, takımları mali açıdan etkilemeye başladı.





Bazı takımlar personel işten çıkarmak zorunda kalırken salgının mali olarak en önemli etkilerinden biri de harcama limiti konusunda yaşandı.





Buna göre takımların 2021 yılı için 175 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırı 145 milyon dolara, 2022 için 140 milyon dolara, 2023 için ise 135 milyon dolara indirildi.











- F1'de büyük değişim öncesi son sezon











Formula 1, 2017 kurallarıyla ortaya çıkan ve birçok pistin tur rekorunu kıran otomobilleri son kez izleme fırsatı sunacak.





Takım mühendislerinin, 3 yıl önceki kural değişikliğinden itibaren gösterdiği gelişimle F1 tarihinin en hızlısı haline gelen araçların devri, yarış içindeki geçiş sayısının azalması sebebiyle 2021'de kapanacak.





Çünkü mevcut otomobilleri takip etmek, yüksek yere basma kuvveti üreten aero parçalardan kaynaklanan türbülans yüzünden zorlaşıyor.





Seyir zevkini düşüren bu konuyu çözmek isteyen Formula 1 yönetimi, çareyi, araçların aerodinamik yapısıyla ilgili radikal değişiklikler yapmakta buldu.





Bu nedenle 2017'de temas yüzeyi geniş lastiklerle donatılan, uzayan ve genişleyen F1 otomobilleri, 2020'de son kez pistlere çıkacak.











- Mercedes yeni bir rekor peşinde











Hem takımlar hem de pilotlar klasmanında arka arkaya 6 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçen Mercedes, bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.





Alman takımı, 2014-2019 yılları arasında üst üste takımlar şampiyonluğuna ulaşarak ortak olduğu F1 rekorunu kırmak için mücadele edecek.





Mercedes, rekoru 1999'dan 2004'e kadar 6 yıl boyunca takımlar şampiyonu olan Ferrari ile paylaşıyor.











- Mercedes durdurulamıyor











Mercedes takımı, otomobil sporlarının zirvesi Formula 1'e 2014 sezonundan itibaren damga vurdu. Mercedes'in rakiplerine ne kadar büyük üstünlük kurduğunu anlamak için Red Bull'un üst üste 4 şampiyonluk yaşadığı 2010'dan 2013'e kadar olan dönemle kıyaslamakta fayda var.





Sebastian Vettel ve Mark Webber'den oluşan kadrosuyla 77 yarışın 41'ini birinci bitiren Red Bull-Renault takımı, yüzde 53,2 galibiyet oranına sahipti. F1'de koşulan son 121 yarışın 89'unu kazanan Mercedes ise yüzde 73,5 galibiyet oranı yakaladı.





Ferrari'nin, Michael Schumacher'in sürücü koltuğunda oturduğu 1999-2004 döneminde dahi 101 yarışın 63'ünü (yüzde 62,3) kazandığı düşünüldüğünde, Mercedes ile rakipleri arasındaki güç farkı daha iyi anlaşılıyor.





Son 6 sezonda yalnızca iki takım daha yarış kazanabildi. Ferrari 17, Red Bull 15 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.











- F1 tarihinde bir ilk: DAS











Atmosferik V8 yerine turboşarjlı V6 hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten beri Formula 1'i domine eden Mercedes takımı, hız kesmek niyetinde değil.





İspanya'daki Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen 6 günlük sezon öncesi testleri de Alman üreticinin başarıya hala aç olduğunu gösterdi.





903 turla testlerin pistte en fazla kalan ve 1 dakika 15.732 saniyeyle en hızlı turunu atan Mercedes, DAS (çift eksenli yönlendirme) adını verdiği sistemin entegre edildiği direksiyonu denedi.





Ön tekerlerin içe-dışa dönüklük açısını sürüş sırasında değiştirmeye yarayan DAS sisteminin ne kadar avantaj sağladığı henüz bilinmese de Mercedes, testlerin en çok konuşulan takımı oldu.





Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) daha önce duyurduğu 2021 kuralları, sistemin kullanılmasına izin vermiyor ancak diğer takımların, mevcut yönetmeliğin gri alanlarında dolaşan DAS için FIA'ya şikayette bulunması pek de şaşırtıcı olmaz.











- Ferrari, yeni aracından çok hile iddialarıyla gündeme geldi











2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan Ferrari, testlerde hızlı turlar yerine otomobili anlamaya ve dayanıklılığa odaklandı.





Düzlük hızı olarak rakiplerinin gerisinde kaldığı için düşük motor modlarıyla turladığı tahmin edilen Ferrari, yarış simülasyonlarındaki istikrarlı dereceleri dışında yeni aracının performansı konusunda renk vermedi.





İtalyan takımının başı ayrıca düzlüklerde rakiplerine 0.5 saniyeye kadar avantaj sağladığı 2019 güç ünitesi hakkındaki iddialar yüzünden dertte. Ferrari Takım Direktörü Mattia Binotto'nun, 2020 otomobilinde yüksek yere basma gücü üretmek için düzlük hızından feragat etmek zorunda kaldıkları yönündeki açıklamaları, diğer takımları pek ikna etmedi.





FIA'nın, 6 gün süren testlerin bitimine 10 dakika kala yayımladığı açıklama ise soru işaretlerini beraberinde getirdi. Açıklamada, kurallara aykırı olduğuna dair şüphelerin bulunduğu Ferrari motorlarının incelendiği ve takımla bir anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Anlaşmanın içeriği de gizli tutuldu.





Ferrari ile motorlarını kullanan Haas ve Alfa Romeo dışındaki 7 takımın, ortak bildiri yayımlayarak anlaşmanın içeriğinin aydınlatılmasını talep etmesi ise meselenin burada kalmayacağını gösterdi.





FIA'nın, yakıt akışını ölçmek için 2020'de araçlara bir sensör daha takılmasını zorunlu kılmasının ardından tüm gözler, Ferrari motorlu otomobillerin düzlük performansında olacak.





- Mercedes, ırkçılığa karşı siyah araçla yarışacak











Mercedes, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon siyah renkli araçla yarışacak.





Bu kapsamda 2020 sezonu için bazı değişikliklere giden takım, geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla piste çıkacak ve araçta "Irkçılığı bitirin" yazısına yer verecek.



