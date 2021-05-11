'Formula 1 Türkiye GP iptal edildi!'

11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Formula 1 Türkiye grand-prix'si iptal edildi.



Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı S Sports, twitter hsabından yaptığı duyuruda Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin iptal edildiğini açıkladı.



Portekizli gazetecvi Noemi de Miguel de; Formula 1, Türkiye GP'yi iptal edecek ve yerine lojistik sıkıntılar nedeniyle yeni bir yarış koymayacak.



23 yarışlık takvim ise 22 yarışa inecek.







