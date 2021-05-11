"Formula 1 Türkiye GP iptal edildi!"

11-13 Haziran tarihinde gerçekleşmesi planlanan Formula 1 Türkiye GP iptal edildiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Formula 1 Türkiye GP iptal edildi!'
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11 Mayıs 2021 18:37
11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Formula 1 Türkiye grand-prix'si iptal edildi.

Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı S Sports, twitter hsabından yaptığı duyuruda Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin iptal edildiğini açıkladı.

Portekizli gazetecvi Noemi de Miguel de; Formula 1, Türkiye GP'yi iptal edecek ve yerine lojistik sıkıntılar nedeniyle yeni bir yarış koymayacak.

23 yarışlık takvim ise 22 yarışa inecek.

 

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