Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine Almanya, Portekiz ve İtalya etapları da dahil edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi
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24 Temmuz 2020 19:41
Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine 3 etap daha eklendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 sezonu takvimine Almanya, Portekiz ve İtalya etapları dahil edildi.

Almanya'nın Nürburgring Pisti 9-11 Ekim, Portekiz'in Uluslararası Algarve Pisti 23-25 Ekim ve İtalya'nın Imola Pisti ise 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak.

Öte yandan İtalya'daki yarışın, üç gün süren diğer etapların aksine iki günde tamamlanması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu, 3-5 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'si ile başlamıştı.



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