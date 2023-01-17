Formula 1 takviminde Çin Grand Prix'sinin yerine ekleme yapılmadı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu takviminden çıkarılan Çin Grand Prix'sinin yerine ekleme yapılmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1 takviminde Çin Grand Prix'sinin yerine ekleme yapılmadı
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17 Ocak 2023 18:00
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu takviminden çıkarılan Çin Grand Prix'sinin yerine yeni yarış konulmadı.

Organizasyondan yapılan açıklamada yeni sezon takvimi ilan edilirken, beklendiği şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan zorluklar nedeniyle yapılamayacağı duyurulan Çin Grand Prix'si programda bulunmadı.

Çin Grand Prix'sinin iptali sonrası Formula 1, aynı tarihler için programa yeni bir yarış destinasyonu eklemedi. Bu durum, nisan ayında Avustralya ve Azerbaycan'daki yarışlar arasında 28 günlük bir boşluk olacağı anlamına geliyor.

Açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda 23 yarış düzenlenecek.

Katar etabının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Güncellenen takvim şöyle:

TarihGrand PrixYer
5 Mart Bahreyn Sahir
19 Mart Suudi Arabistan Cidde
2 Nisan Avustralya Melbourne
30 Nisan Azerbaycan Bakü
7 Mayıs Miami Miami
21 Mayıs Emilia Romagna Imola
28 Mayıs Monaco Monaco
4 Haziran İspanya Barcelona
18 Haziran Kanada Montreal
2 Temmuz Avusturya Spielberg
9 Temmuz İngiltere Silverstone
23 Temmuz Macaristan Budapeşte
30 Temmuz Belçika Spa
27 Ağustos Hollanda Zandvoort
3 Eylül İtalya Monza
17 Eylül Singapur Singapur
24 Eylül Japonya Suzuka
8 Ekim Katar Losail
22 Ekim ABD Austin
29 Ekim Meksika Mexico City
5 Kasım Brezilya Sao Paulo
18 Kasım Las Vegas Las Vegas
26 Kasım Abu Dabi Yas Marina
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