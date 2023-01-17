Formula 1 takviminde Çin Grand Prix'sinin yerine ekleme yapılmadı

Tarih Grand Prix Yer 5 Mart Bahreyn Sahir 19 Mart Suudi Arabistan Cidde 2 Nisan Avustralya Melbourne 30 Nisan Azerbaycan Bakü 7 Mayıs Miami Miami 21 Mayıs Emilia Romagna Imola 28 Mayıs Monaco Monaco 4 Haziran İspanya Barcelona 18 Haziran Kanada Montreal 2 Temmuz Avusturya Spielberg 9 Temmuz İngiltere Silverstone 23 Temmuz Macaristan Budapeşte 30 Temmuz Belçika Spa 27 Ağustos Hollanda Zandvoort 3 Eylül İtalya Monza 17 Eylül Singapur Singapur 24 Eylül Japonya Suzuka 8 Ekim Katar Losail 22 Ekim ABD Austin 29 Ekim Meksika Mexico City 5 Kasım Brezilya Sao Paulo 18 Kasım Las Vegas Las Vegas 26 Kasım Abu Dabi Yas Marina

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu takviminden çıkarılan Çin Grand Prix'sinin yerine yeni yarış konulmadı.Organizasyondan yapılan açıklamada yeni sezon takvimi ilan edilirken, beklendiği şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan zorluklar nedeniyle yapılamayacağı duyurulan Çin Grand Prix'si programda bulunmadı.Çin Grand Prix'sinin iptali sonrası Formula 1, aynı tarihler için programa yeni bir yarış destinasyonu eklemedi. Bu durum, nisan ayında Avustralya ve Azerbaycan'daki yarışlar arasında 28 günlük bir boşluk olacağı anlamına geliyor.Açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda 23 yarış düzenlenecek.Katar etabının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.