Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si başlıyor

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin ardından Suudi Arabistan Grand Prix'si heyecanı başladı. F1'in bu sezonki ikinci ayağı Cidde şehrinde bulunan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si başlıyor
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27 Mart 2022 10:14
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı heyecanı Suudi Arabistan'da yaşanacak. Cidde şehrinde bulunan 6.1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış 50 tur üzerinden yapılacak. Yarış bugün TSİ 20.00'de başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde Ferrari'den Charles Leclerc ilk sırada, takım arkadaşı Carlos Sainz ise ikinci sırada tamamlamıştı. Ferrari de uzun bir aranın ardından iki sürücüsüyle podyumda yer almıştı.

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