Formula 1, Rusya GP'yi iptal etti!

Formula 1, Rusya grand-prix'sini iptal ettiğini açıkladı.



Formula 1'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, tüm dünya ülkelerini insanları birleştirmek için pozitif bir vizyonla ziyaret eder.



Ukrayna'daki üzücü ve şok edici gelişmeleri takip ediyoruz. Yakın zamanda hızlı ve barışçıl bir çözümün alınmasını diliyoruz.



Formula 1, FIA ve takımlar perşembe akşamı bir araya gelerek sporumuzun pozisyonunu, durumu ve tüm hissedarları düşünerek şu anki durumda Rusya Grand-Prix'sinin yapılamayacağına karar vermiştir."





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