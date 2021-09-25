Formula 1 Rusya GP öncesi sıralama turunda büyük sürprizler!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı olan Rusya Soçi öncesi sıralama turlarında büyük bir sürpriz yaşandı.



İlk 2 eleme turu yağış altında yapılırken motor parçalarını tamamen değiştiren ve cezaları nedeniyle yarışa son sırada başlayacak olan Max Verstappen ile birlikte Nikita Mazepin, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher ve Kimi Raikkonen elendi.



İkinci eleme turunda Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi ve Charles Leclerc elendi. Ferrari pilotu Leclerc de yeni bir motora geçtiği için alacağı ceza nedeniyle yarışa 19. sırada başlayacak.



Son eleme turunun başlangıcında yine ıslak zeminde sürüşler başladı. Lewis Hamilton, Lando Norris ve Valtteri Bottas ilk 3 sırayı paylaştı. Bitime 6 dakika kala George Russell, kuru zemin lastiklerini denedi. Russell'ın tüm sektörlerde kendi derecesini geliştirmesinin ardından tüm pilotlar kuru zemin lastiklerine geçmeye başladı.



Lewis Hamilton, kuru zemin lastiklerine geçmek için pite geldiği sırada pit duvarına çarptı ve ön kanadını kırdı. Kanat değişikliği nedeniyle hem Hamilton hem de takım arkadaşı Bottas beklemek zorunda kaldı. Sezon boyunca kuru zemin lastiklerini ısıtmakta zorlanan Mercedes, bu değişiklik nedeniyle kritik süreyi kaybetti.



Kuru zemin lastikleriyle atılan turlar sonrası McLaren'den Lando Norris ilk sırayı aldı. Ferrari'den Carlos Sainz ikinci sıraya yerleşti. Williams'tan George Russell ise 3. sırayı alarak sürprize imza attı.



Şampiyonluk adaylarından Lewis Hamilton ancak 4. sırada kendine yer bulabildi. Hafta sonunun en hızlı ismi Valtteri Bottas ise 7. sıraya kadar indi.



Pilotlar klasmanı



1. Max Verstappen (Hollanda): 226.5 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan



3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 141



4. Lando Norris (Büyük Britanya): 132



5. Sergio Perez (Meksika): 118



Takımlar klasmanı



1. Mercedes 362,5



2. Red Bull-Honda: 344.5



3. McLaren-Mercedes: 215



4. Ferrari: 201,5



5. Alpine-Renault: 95



