Formula 1 pilotu Albon, gelecek sezon Williams'ta

Taylandlı pilot Alex Albon, gelecek sezondan itibaren Formula 1 takımlarından Williams için yarışacak.



Williams'tan yapılan açıklamada, George Russell'ın Mercedes'e gitmesiyle boşalan koltuğa 2022'den itibaren 25 yaşındaki Albon'un oturacağı kaydedildi.



Albon'un gelecek yılki takım arkadaşı Kanadalı Nicholas Latifi olacak.



Formula 1 kariyerinde 38 yarışta puan mücadelesi veren Taylandlı pilot, iki kez podyuma çıktı.







