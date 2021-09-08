Formula 1 pilotu Albon, gelecek sezon Williams'ta

Taylandlı pilot Alex Albon, gelecek sezondan itibaren Formula 1 takımlarından Williams için yarışacak.
Williams'tan yapılan açıklamada, George Russell'ın Mercedes'e gitmesiyle boşalan koltuğa 2022'den itibaren 25 yaşındaki Albon'un oturacağı kaydedildi.
Albon'un gelecek yılki takım arkadaşı Kanadalı Nicholas Latifi olacak.
Formula 1 kariyerinde 38 yarışta puan mücadelesi veren Taylandlı pilot, iki kez podyuma çıktı.
Williams'tan yapılan açıklamada, George Russell'ın Mercedes'e gitmesiyle boşalan koltuğa 2022'den itibaren 25 yaşındaki Albon'un oturacağı kaydedildi.
Albon'un gelecek yılki takım arkadaşı Kanadalı Nicholas Latifi olacak.
Formula 1 kariyerinde 38 yarışta puan mücadelesi veren Taylandlı pilot, iki kez podyuma çıktı.