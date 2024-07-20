Formula 1 Macaristan GP'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'sine, McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1 Macaristan GP'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in
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20 Temmuz 2024 20:32
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'sine, McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

Büyük Britanyalı Lando Norris, 1 dakika 15.227 saniyelik derecesiyle birinci sıranın sahibi oldu.

Bir başka McLaren pilotu Avustralyalı Oscar Piastri 0.022 farkla 2'nciliği, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 0.046 saniye gerisinde kalarak 3'üncülüğü elde etti.

Macaristan Grand Prix'si, pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

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