Formula 1 İstanbul'a geri döndü

Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü.
Formula 1, resmen İstanbul'a geri döndü. Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. 'DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek.
Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.
Formula 1, resmen İstanbul'a geri döndü. Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. 'DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek.
Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.