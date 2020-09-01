Formula 1 İstanbul GP'si seyircili olacak!

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, İstanbul'da koşulacak olan Formula 1 yarışına ilişkin düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Vurak Ak, 9 yıl sonra yeniden yarış takvimine dönen İstanbul GP'sinin seyircili olacağını ve biletlerin 30 TL'den başlayacağını müjdeledi.



Vural Ak'ın açıklamaları şu şekilde:



"Türkiye'den önceki iki yarış olan Portekiz ve Rusya yarışları da seyircili olacak. Yarışın seyircili olması pandemi koşullarına bağlı. Eğer şartlar kötüleşirse yarış seyircisiz de olabilir. Şartlar elverişli olursa 100 bine kadar seyirci yarışı takip edebilecek."



Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar?



"Formula 1'in global bir bilet stratejisi var. Biz bunu gelir elde edeceğimiz bir proje olarak görmüyoruz. Intercity'nin 30. yılı şerefine bilet fiyatları günlük 30 TL olacak. 30 TL bilet fiyatları açık alanlar için. Tribün fiyatları daha yüksek olacak. 30 TL fiyatı kısa bir süreliğine olacak. Zamanla bu fiyatta artış olacak. Cuma-cumartesi-pazar günlerine gelecek seyirciler paket olarak 90 TL'ye satın alabilecekler. Bu fiyat geçici bir süre için. Biletler önümüzdeki hafta satışa çıkacak."



