Formula 1 İstanbul'da Göksel sürprizi

Intercity İstanbul Park'ta 10 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Formula 1 yarışının açılış seremonisinde Göksel, İstiklal Marşı'nı seslendirecek.

, Fotoğraf; Instagram
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Formula 1 İstanbul'da Göksel sürprizi
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07 Ekim 2021 09:20
Bu yıl tekrar Türkiye'ye getirilen, 10 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde İstiklal Marşı'nı kimin seslendireceği büyük merak konusuydu.

Pazar günü Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük ve önemli motor sporları organizasyonu Formula 1'in yarış başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı'nı Göksel seslendirecek.

8-9-10 Ekim'de gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek.


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