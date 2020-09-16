Formula 1 İstanbul biletleri ne kadar? Formula biletleri kaç para?

Formula 1 Türkiye Grand Prix

İstanbul Park Pisti

ÜNLÜ 8. VİRAJ İÇİM PİLOTLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Pistin teknik özellikleri

İstanbul Grand Prix'ine dönen bu yarışı kaçırmak istemeyen Formula 1 hayranları biletlerin satışa sunulacağı gün ve saati merak içerisinde bekliyor. Dah önce yapılan açıklamada Formula 1 biletlerinin 15 Eylül'de satışa çıktı. Formula 1 taraftarları uzun zamandır 2020 Türkiye GP bileti almak için bekliyorlar. Bugün 12:00 itibariyle 2020 Türkiye Formula 1 yarışı biletleri Biletix'te satışa sunuldu.Türkiye GP organizatörü Intercity, geçtiğimiz günlerde bilet fiyatlarını açıklamıştı. 2020 Formula 1 İstanbul biletleri ilk 24 saat boyunca indirimli olacak. 3 günlük olarak satılacak Formula 1 biletlerinden en ucuzu 90 TL, en pahalısı ise 1900 TL olacaktı.Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL.Formula 1 İstanbul bilet fiyatları 90 TL ile 1900 TL arasında değişiyor.'sine ev sahipliği yapacak, otoriteler ve pilotlarca ''zorlu ve heyecan verici'' olarak değerlendiriliyor.Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alana kurulu pistin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. 5 bin 338 metrelik pist uzunluğuna sahip Intercity İstanbul Park'ta 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor; en keskin virajın yarı çapı 15 metre.Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip İstanbul Park, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.İstanbul Park Pisti'nde 14 bini içeride, 26 bini de dışarıda olmak üzere 40 bin araçlık da otopark bulunuyor.İstanbul Park'ta son olarak 6-8 Mayıs 2011'de düzenlenen Formula 1 öncesi, yarışacak F1 pilotları yaptıkları açıklamalarda, pistin heyecan verici ve 8. virajın da zor olduğunu belirtmişti.Alman pilot Sebastian Vettel, 2011'deki yarış öncesi yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki pisti sevdiğini belirterek, ''Hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun.'' ifadelerini kullanmıştı.Avustralyalı pilot Mark Webber ise o dönem İstanbul Park'ı anlatırken virajlara ilişkin, "Birçok viraj var ve bu da pisti daha zorlu yapıyor. Sekizinci viraj çok çok uzun bir viraj. Birçok zirvesi var ve çok hızlı. Bu da lastiklere ve pilotun boynuna daha fazla yüklenilmesine sebep oluyor.'' yorumunda bulunmuştu.İngiliz pilot Lewis Hamilton son Türkiye yarışı öncesi açıklamasında, İstanbul Park'ın virajları için "Tabii ki herkes fantastik bir viraj olan sekizinci virajdan bahsediyor ama ben aynı zamanda geç frene basarak girdiğiniz dokuzuncu ve on ikinci virajları çok seviyorum. Çünkü hala hızlı giderken viraja girebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük keyif veriyor. Pilotlar yarış boyunca özellikle hızlı ve tümsekli olan sekizinci virajda lastiklerini kollamak için çok çalışacaklar. Sekizinci viraj tüm takvimde lastikler için çok dikkat gerektiren virajlardan biri.'' şeklinde görüş belirtmişti.Efsanevi pilot Michael Schumacher ise 2011'de yaptığı değerlendirmede, İstanbul Park Pisti'nin pilotlara iyi bir rekabet sağladığını belirterek, ''İstanbul Park saat yönünün tersine dönüyor, birçok iniş çıkışı ve farklı viraj şekilleri var yani burası yarışmak için çok hoş.'' ifadelerini kullanmıştı.İstanbul Park pistinin teknik özellikleri şöyle:Pist uzunluğu: 5 bin 338 metrePist genişliği: 14-21,5 metreÇevre yolu uzunluğu: 5 bin 482 metreİç yolların toplam uzunluğu: 2 bin 286 metreToplam viraj sayısı: 14 (6 sağ-8 sol)Toplam düzlük sayısı: 4En keskin viraj yarı çapı: 15 metreEn uzun düzlük: 720 metreBaşlangıç-bitiş düzlüğü uzunluğu: 655,5 metrePist düşey kurp sayısı: 16Alt geçit sayısı: 2Üst geçit sayısı: 3Lastik bariyer sayısı: 124 bin