Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor

"TÜRKİYE DRAMATİK YARIŞLARIN EV SAHİBİDİR!"

"2020'NİN EN İYİ YARIŞI SEÇİLMİŞTİ"

"UZUN SÜRELİ BİR SÖZLEŞMENİN HABERCİSİ"

"BİLET SATIŞLARI PANDEMİNİN SEYRİNE GÖRE NETLİK KAZANACAK"

2 MİLYAR İZLEYİCİ TAKİP EDİYOR

Türkiye GP, 11-13 Haziran'da Kanada'nın yerine Formula 1 takvimine katıldı!Formula 1'den yapılan açıklamada Kanada'ya giriş için 14 günlük karantina süresinin zorunlu olması ve Formula 1 için bu kuralın aşılamaması nedeniyle İstanbul'un Kanada'nın yerine geçtiğini duyurdu.Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, İstanbul'u seçmeleriyle ilgili konuştu.Domenicali, "Türkiye, geçen sezon inanılmaz bir yarışa ev sahipliği yapmıştı. 2021'de de burada yarış olmasından ötürü heyecanlıyız. Formula 1'i seven herkes, dramatik yarışlar sever ve Türkiye, dramatik yarışların ve savaşların geçtiği harika bir piste sahip." dedi.Başka adayların da olduğunu belirten Domenicali, "Türkiye'deki organizatörler ve yetkililer, Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak için çok istekliydi. Birçok aday vardı ama bu nedenle İstanbul'u seçtik." açıklamasını yaptı.2020'de takvime sonradan dahil olan İstanbul, unutulmaz bir yarışa ev sahipliği yapmış ve Lewis Hamilton'ın 7. şampiyonluğuna tanıklık etmişti.Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırmıştık. Formula 1 yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldılar. Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1 yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye'ye getirdik. Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.Formula 1 yönetimiyle 2021 yılı için anlaştıklarını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bu anlaşmanın Türkiye'nin yarış takviminde daimi olarak yer alması için bir anahtar niteliğinde olduğunu söyledi. Ak, "Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir" dedi.Tüm yarışseverlerin merak ettiği konuların başında elbette bilet satışları geliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vural Ak: "Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz, halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır" dedi.Formula 1 yarışlarına 5 ayrı kıtadan ülkeler ev sahipliği yapıyor.Yıllık yaklaşık 2 milyar izleyicisi bulunuyor.200 ülkede ve 250'den fazla kanalda yayınlanıyor.Toplam 10 takım yarışlarda mücadele ediyor.Intercity İstanbul Park 2021 takviminin 7'nci yarışı olacak.