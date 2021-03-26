Formula 1 heyecanı başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turları, cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak. 57 turluk yarış ise 28 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu F1'in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı değişiklik yaşanmazsa 12 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.Geçen yıl Lewis Hamilton, pilotlar, kadrosunda bulunduğu Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı. Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu kazanarak Ferrari ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirmişti. Hamilton da 7. şampiyonluğunu elde ederek Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.28 Mart: Bahreyn Grand Prix18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix2 Mayıs: Portekiz Grand Prix9 Mayıs: İspanya Grand Prix23 Mayıs: Monaco Grand Prix6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix13 Haziran: Kanada Grand Prix27 Haziran: Fransa Grand Prix4 Temmuz: Avusturya Grand Prix18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix1 Ağustos: Macaristan Grand Prix29 Ağustos: Belçika Grand Prix5 Eylül: Hollanda Grand Prix12 Eylül: İtalya Grand Prix26 Eylül: Rusya Grand Prix3 Ekim: Singapur Grand Prix10 Ekim: Japonya Grand Prix24 Ekim: ABD Grand Prix31 Ekim: Meksika Grand Prix7 Kasım: Brezilya Grand Prix21 Kasım: Avustralya Grand Prix5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix