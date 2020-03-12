Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın antrenman turları, cuma TSİ 04.00'te, sıralama turları ise 14 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da başlayacak.Yarış ise 15 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.15 Mart: Avustralya Grand Prix22 Mart: Bahreyn Grand Prix5 Nisan: Vietnam Grand Prix3 Mayıs: Hollanda Grand Prix10 Mayıs: İspanya Grand Prix24 Mayıs: Monaco Grand Prix7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix14 Haziran: Kanada Grand Prix28 Haziran: Fransa Grand Prix5 Temmuz: Avusturya Grand Prix19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix2 Ağustos: Macaristan Grand Prix30 Ağustos: Belçika Grand Prix6 Eylül: İtalya Grand Prix20 Eylül: Singapur Grand Prix27 Eylül: Rusya Grand Prix11 Ekim: Japonya Grand Prix25 Ekim: ABD Grand Prix1 Kasım: Meksika Grand Prix15 Kasım: Brezilya Grand Prix29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix