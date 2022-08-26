Formula 1'e yeni takım: Audi

Alman otomotiv üreticisi Audi, Formula 1'e giriyor!
Audi'den yapılan açıklamada 2026'dan itibaren F1 programında yer alacak.
Audi yöneticisi Marcus Duesmann, yeni motorun doğrudan Almanya'da Neuburg an der Donau'da üretileceğini söyledi. Hangi takımla çalışacaklarına henüz karar vermediklerini söyleyen Duesmann, zamanı gelince takımın duyurulacağını belirtti.
Duessman, sürücülerden birinin Alman olmasını umduklarını söyledi.
Audi'den yapılan açıklamada 2026'dan itibaren F1 programında yer alacak.
Audi yöneticisi Marcus Duesmann, yeni motorun doğrudan Almanya'da Neuburg an der Donau'da üretileceğini söyledi. Hangi takımla çalışacaklarına henüz karar vermediklerini söyleyen Duesmann, zamanı gelince takımın duyurulacağını belirtti.
Duessman, sürücülerden birinin Alman olmasını umduklarını söyledi.
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