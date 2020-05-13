Formula 1 Dünya Şampiyonası 70 yaşında

Dünyanın en heyecanlı motor sporları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası, 70. yıl dönümünü yayınladığı videoyla kutladı.

Haber; AA
Formula 1 Dünya Şampiyonası 70 yaşında
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13 Mayıs 2020 16:10
Dünyanın en heyecanlı motor sporları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası, 70. yıl dönümünü yayınladığı videoyla kutladı.

Organizasyonun internet sitesinden yayınlanan videoda, 1950'de Britanya Grand Prix'siye başlayan şampiyonanın, seyircilerin büyük desteğiyle bugünkü halini aldığı vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle 2020 sezonuna henüz başlangıç yapılamayan şampiyona için yapılan açıklamada ise, "Bu sporun başladığı günden bu yana birçok efsane doğdu, şampiyonluklar kazanıldı ve kaybedildi, pistte destansı mücadeleler, ezeli rekabetler yaşandı. Formula 1'in 70. doğum gününde, geçmiş ve şimdiki Formula 1 efsaneleri, siz seyircilere teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Salgın nedeniyle 10 etabı ertelenen veya iptal edilen şampiyonanın, 2020 sezonuna 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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