Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları sona erdi

Red Bull'dan Verstappen, ilk iki antrenman turunda olduğu gibi üçüncü antrenman turunda da en iyi dereceyi yaptı. Pilotlar, üçüncü antrenman turlarında soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları sona erdi
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14 Kasım 2020 15:20
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları tamamlandı.

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve bir saat süren son antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk iki antrenman turunda olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı.

İkinci antrenman turlarında 1 dakika 28.330 saniyelik dereceyle birinci olan Hollandalı Verstappen, üçüncü antrenman turlarını 1.48.485 ile ilk sırada tamamladı.

Soğuk ve yağmur pilotları etkiledi

Pilotlar, üçüncü antrenman turlarında soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı.

Sürücülerin neredeyse tamamının spin attığı üçüncü antrenman turları, ikinci antrenman turlarına göre en az 20 saniye daha yavaş derecelere sahne oldu.

Ayrıca antrenman turları sürelerinde ilk kez 2 dakikanın üzerine çıkıldı.

Leclerc istikrarıyla dikkati çekti

Verstappen'in yanı sıra Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc de zor şartlara rağmen antrenman turlarındaki istikrarlı performansıyla göze çarptı.

Leclerc, üçüncü antrenman turlarında Verstappen'in 0.945 saniye gerisinde ikinci en iyi dereceye imza attı. İkinci antrenman turlarında 1.28.731'lik süre yapan Leclerc, bu defa 1.49.430'luk zaman elde etti.

İlk antrenman turlarını üçüncü bitiren Monakolu sürücü, diğer antrenman turlarında ikinci sırayı almayı başardı.

Öte yandan ilk iki antrenman turunun diğer bir başarılı ismi Alexander Albon da bu performansını sürdürdü. Red Bull'un Taylandlı sürücüsü, 20 saniyenin üstünde yavaşlamasına rağmen üçüncü antrenman turlarında 1.50.059'luk süresiyle üçüncü sırayı aldı.

Hamilton tur zamanı yapmadı

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, üçüncü antrenman turlarına çıkmasına rağmen derece yapmadan pistten ayrıldı.

Şampiyona lideri Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225 ile 15'inci, ikinci antrenman turlarında ise 1.29.180 ile 4'üncü olmuştu.

Hamilton'ın yanı sıra Williams sürücüleri George Russell ve Nicholas Latifi de üçüncü antrenman turlarını derece yapmadan tamamladı.

Red Bull yine zirvede

Türkiye Grand Prix'sinde antrenman turlarının en istikrarlı takımı Red Bull oldu.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon, üç antrenman turunda da ilk 5'te yer almayı başardı.

Verstappen, antrenman turlarında ilk sırayı kaptırmadı. Albon ise antrenman turlarında sırasıyla ikinci, beşinci ve üçüncü sıraları elde etti. 

Solo Türk'ten gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Intercity İstanbul Park çevresinde uçuş gerçekleştirdi.

Solo Türk ekibi, üçüncü antrenman turlarının ardından uçaklarıyla gösteri uçuşu yaptı.

Üçüncü antrenman turları sonuçları

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

   Sürücü Takım  Süre  Fark
 1 Max Verstappen   Red Bull  1.48.485  
 2 Charles Leclerc   Ferrari   1.49.430    +0.945 
 3 Alexander Albon  Red Bull  1.50.059  +1.574
 4 Esteban Ocon  Renault  1.53.897   +5.412
 5 Lando Norris  McLaren  1.53.995  +5.510
 6 Sebastian Vettel  Ferrari  1.54.490  +6.005
 7 Sergio Perez  Racing Point  1.55.577  +7.092
 8 Valtteri Bottas  Mercedes  1.55.666  +7.181 
 9 Kevin Magnussen  Haas  1.55.878  +7.393
10 Lance Stroll  Racing Point  1.56.824  +8.339
11 Daniel Ricciardo  Renault  1.58.475  +9.990
12 Carlos Sainz  McLaren  1.59.548  +11.063
13 Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo   2.02.325  +13.840
14 Pierre Gasly  AlphaTauri  2.02.473  +13.988
15 Romain Grosjean  Haas  2.04.748  +16.263
16  Kimi Raikkonen   Alfa Romeo  2.06.351  +17.866
17 Daniil Kvyat  AlphaTauri  2.09.368  +20.883
18 George Russell  Williams         -       -
19 Nicholas Latifi  Williams         -       -
20 Lewis Hamilton  Mercedes         -       -


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