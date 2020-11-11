Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si TV+'da

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, dünyanın en önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağının tüm heyecanı TV+'ta canlı yayınlarla ekrana gelecek. 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a geri dönen F1'de ilk antrenman turlarından yarışa kadar 3 günlük kesintisiz yayın 13-15 Kasım tarihleri arasında S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.



Murat Erkan: İstanbul GP heyecanı TV+'la tüm Türkiye'ye ulaşacak



TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olarak Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Formula 1 gibi dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapmanın ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyadan 1 milyarın üzerinde kişinin izlediği Formula 1 heyecanını, Türkiye'de de TV+ ekranlarından yarışseverlere ulaştıracağız" dedi.



Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+'ta olacak. Aynı gün 15.00'te 2. Antrenman Turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10'da TV+'tan naklen yayınlanacak.



FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX'Sİ CANLI YAYIN AKIŞI



13 Kasım Cuma



11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları



15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları



14 Kasım Cumartesi



12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları



15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları



15 Kasım Pazar



13:10 Formula 1 İstanbul GP



