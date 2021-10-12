Formula 1'den 400 milyon dolarlık katkı

En büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in 16. etabına ev sahipliği yapan Türkiye, 3 günde rekora imza attı.



2 milyar insanın TV başında izlediği bu büyük organizasyonu yerinde ise 30 bini turist, 100 bin seyirci canlı takip etti.



Sponsorluk, bilet ve yayın gelirleriyle bu yıl 200 milyon dolar bırakan F1'in sosyal medyadaki tanıtımlarla da ülkeye katkısı yaklaşık 400 milyon dolara ulaştı.



"SAKİN OLMAMI BEKLEMEYİN"



Öte yandan önceki günkü yarışta ekibiyle pit stop konusunda bir tartışma yaşayan Lewis Hamilton, dün konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı: "Yarışta ekibimle konuşmamın fazla abartıldığını gördüm. Onlara kızgın değilim. Ekip olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yarışırken kibar ve sakin olmamı beklemeyin."



