Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si başlıyor!

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı 8 Ekim Cuma günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si başlıyor!
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07 Ekim 2021 13:39
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecan 8 Ekim Cuma günü başlayacak.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, 8 Ekim Cuma günü saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

Organizasyonda 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.

Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.


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