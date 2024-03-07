Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan ev sahipliğinde yapılacak.

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Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan
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07 Mart 2024 16:08
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın saat 20.00'de, yarış ise 9 Mart Cumartesi günü yine aynı saatte başlayacak.

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 26 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Carlos Sainz (İspanya): 15

4. Charles Leclerc (Monako): 12

5. George Russell (Büyük Britanya): 10

Takımlar

1. Red Bull: 44

2. Ferrari: 27

3. Mercedes: 16

4. McLaren: 12

5. Aston Martin: 3

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