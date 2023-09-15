Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Singapur'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Formula 1'de sıradaki durak Singapur
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15 Eylül 2023 13:06
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışına Singapur ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 16. ayağı, Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde düzenlenecek.

Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 62 turluk yarış ise 17 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te start alacak.

Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 364 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 219

3. Fernando Alonso (İspanya): 170

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164

5. Carlos Sainz (İspanya): 117

Takımlar

1. Red Bull: 583

2. Mercedes: 273

3. Ferrari: 228

4. Aston Martin: 217

5. McLaren: 115

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