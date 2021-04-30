Formula 1'de sıradaki durak Portekiz!

Formula 1'de sezonun 3. yarışı Portekiz'in Portimao kentinde gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de sıradaki durak Portekiz!
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30 Nisan 2021 13:47
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'de yapılacak sezonun 3. yarışıyla sürecek.

Sezonun 3. ayağı, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek.

66 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 2 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Portekiz Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

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