Formula 1'de sıradaki durak Monaco

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 5. etabıyla devam edecek

Haber; AA
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Formula 1'de sıradaki durak Monaco
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21 Mayıs 2021 13:13
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 5. etabıyla sürecek.

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, cumartesi TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Monaco Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın üç, Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in ise bir birinciliği bulunuyor.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 94 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 80

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 41

5. Charles Leclerc (Monaco): 40

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 141

2. Red Bull: 112

3. McLaren: 65

4. Ferrari: 60

5. Alpine: 15

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