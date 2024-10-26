Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1 Dünya Şampiyonası, 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam ediyor. Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde yapılacak yarış, 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2024 14:42

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları pazar günü TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc üçer, Lewis Hamilton ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 354

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 297

3. Charles Leclerc (Monako): 275

4. Oscar Piastri (Avustralya): 247

5. Carlos Sainz (İspanya): 215

TAKIMLAR

1. McLaren: 544

2. Red Bull: 504

3. Ferrari: 496

4. Mercedes: 344

5. Aston Martin: 86

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery