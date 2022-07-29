Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, Macaristan'da düzenlenecek.



Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları 30 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



Bu sezonki yarışlarda şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 7, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



- Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 233 puan



2. Charles Leclerc (Monako): 170



3. Sergio Perez (Meksika): 163



4. Carlos Sainz (İspanya): 144



5. George Russell (Büyük Britanya): 143



- Takımlar



1. Red Bull: 396



2. Ferrari: 314



3. Mercedes: 270



4. Alpine: 93



5. McLaren: 89





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