Formula 1'de sıradaki durak Katar

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Katar'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de sıradaki durak Katar
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05 Ekim 2023 13:35
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına Katar ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 18. ayağı, Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Katar Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Sprint sıralama turu ile yarışı ise 7 Ekim Cumartesi günü sırasıyla TSİ 16.00 ve TSİ 20.30'da düzenlenecek. 57 turluk yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 20.00'de start alacak.

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 400 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190

4. Fernando Alonso (İspanya): 174

5. Carlos Sainz (İspanya): 150

- Takımlar

1. Red Bull: 623

2. Mercedes: 305

3. Ferrari: 285

4. Aston Martin: 221

5. McLaren: 172 

 

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